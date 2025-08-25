¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûhitomi¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡£¼«¿È½é¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅÈ¯É½¡Ü¿·¥¢¡¼¼Ì¸ø³«¤â
hitomi¤¬¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î23Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ëBlues Alley Japan¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡ãhitomi 30th Anniversary Acoustic Live 2025¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãhitomi Billboard Live 2023 ¡ÈWith Love¡É¡ä°ÊÍèÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ò´Þ¤àÁ´14¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿hitomi¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Áª¶Ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
½øÈ×¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¡Öhitomi¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¡ÖBUSY NOW¡×¡ÖI am¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤Ç´ÑµÒ¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡Öinnocence¡×¡ÖIS IT YOU?¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢Í¥¤·¤¯¤â¶¯¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤È¤·¤Æ¡¢11·î3Æü¤Î¡È¥Ò¥È¥ß¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãhitomi 30th Anniversary Online Live¡ÖRe:CONNECT¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Á¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖGO MY WAY¡×¡ÖJapanese girl¡×¡ÖSAMURAI DRIVE¡×¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£²ñ¾ì¤òÍÉ¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊÔ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ì¡Öhitomi¥³¡¼¥ë¡×¤Ë±þ¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖGO TO THE TOP¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂåÉ½¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ò´ÑµÒ¤ÈÂç¹ç¾§¡£¡ÖËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤°ìÌë¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢ËÜÆü¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£¤Îhitomi¤é¤·¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤ëhitomi¡£¼«¿È½é¤ÎÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ãhitomi 30th Anniversary Acoustic Live 2025¡ä
¢¡SET LIST
01.·¯¤Î¤È¤Ê¤ê
02.Ãµ¤·Â³¤±¤Æ¤¿¤â¤Î
03.by myself
04.FAT FREE (1Éô) / ¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó (2Éô)
05.BUSY NOW
06.I am
07.innocence
08.IS IT YOU︖
09.there is¡Ä (1Éô) / ¥¥ß¤ËKISS (2Éô)
10.GO MY WAY
11.Japanese girl
12.SAMURAI DRIVE
¡ãENCORE¡ä
13.GO TO THE TOP
14.LOVE 2000
