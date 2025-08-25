パンケーキアートを“ニコニコ技術部的手法”で作ってみた！ どこのご家庭にもある（？）レーザー彫刻機で音街ウナのイラストを描く
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ホットケーキにウナちゃん描いてみた【VOICEROIDキッチン】』というちぇけガールさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
引用----
ホットケーキにウナちゃんのイラストを、レーザー彫刻してみました。
ウナちゃんお誕生日おめでとう！
----
ニコニコ技術部的なアプローチで、ホットケーキにイラストを描いたとの動画が投稿されています。「Birthday」と文字が入っているなど、かなり高精細です。
まず、普通にホットケーキを作っていきます。材料を混ぜ、フライパンの上で薄めに広げます。焦げ目がつくとイラストが描きにくくなるため、弱火で焼いていきます。
できたホットケーキに、絵柄を刻んでいきます。と、ここで登場したのが、レーザー彫刻機。直接レーザーを当てていきます。
まずは、たくさんの四角を彫刻。パラメータがわからないため、レーザーの出力と、レーザーモジュールの速度を変えて調べていきます。その結果、速度を100ミリ毎秒にすれば、出力によって濃淡がつけられそうだということがわかりました。
イラストを準備します。誕生日祝いということで、「Happy」と「Birthday」との札を持った音街ウナを描きました。色は3段階で、レーザー彫刻がくっきり出るように通常より線を太くしています。
先ほど調べたパラメータで彫刻していくと、かなりきれいに出力できました。実はこれは試行錯誤の結果。ホットケーキ自体を同じ色に焼くことが難しいこともあって、成功するまでに何枚も焼くことになったそうです。
もちろんレーザー彫刻したホットケーキはおいしく食べられます。とてもかわいくできあがっていますので、興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。
視聴者コメント
引用----
かわいい
解像度高いな
焼き印作るのかと思ったら、直に書くのかwww
かわいすぎ
いい動画おつ！
----
文／高橋ホイコ
▼動画はこちらから視聴できます▼
『ホットケーキにウナちゃん描いてみた【VOICEROIDキッチン】』
