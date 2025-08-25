¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼ÊÄËë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸ø±é¿ô³ÈÂç¤·¤Æ³«ºÅ·èÄê¤â
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬¡¢8·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ6²ñ¾ì9¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãKODA KUMI¡Á Let¡Çs Party Vol.4 ¡Á¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡¢8·î23Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡¢9¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¥Á¡¼¥à¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡×¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤È¡¢³Æ¸ø±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¯¥¤¥ºÂÐ·è´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¤ªÂê¤Ï¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÈëÂ¢±ÇÁü¤ä²áµî¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤«¤é¤ÎÈ´¿è¡¢³Ú¶Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñÌä¤ò¡¢Áá²¡¤·¡¢»°Âò¡¢µ½Ò¼°¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁè¤¤¡¢Á´²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥¤¥ºÂÐ¹³»²¤Ë»²Àï¤·¡¢ÇòÇ®¤½¤·¤ÆÇú¾Ð¤ÎÃæ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥×¥Ñ¥Õ¥£¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤«ÈäÏª¤¹¤ë»ö¤¬Ìµ¤¤¡¢µ®½Å¤Ê¶Ê¤Ð¤«¤ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÄÂç¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤òÂç¤¤¤Ë´î¤Ð¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ª±é´ÖºÝ¤Ë¸öÅÄËÜ¿Í¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ãKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡ä³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤«¤é¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢ ¤è¤êÂ¿¤¯¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï²ñ¾ì¿ô¤ò³ÈÂç¤·¤Æ³«ºÅ¡£¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊSPECIALLIVE¤Ë¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢8·î25Æü12»þ¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡× ¤è¤êºÇÂ®ÀèÃåÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤«¤é¤³¤½³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖKODA KUMI¡Á Let¡Çs Party Vol.4 ¡Á¡×¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
◾️¡ãKODA KUMI¡Á Let¡Çs Party Vol.4 ¡Á¡ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
Killer monsteR
UNIVERSE
Love goes like¡¦¡¦
ÆüÂØ¡¢
faraway
ÂçÀÚ¤Ê·¯¤Ø
Always
¶õ
Bounce
ChaO!
Joyful
◾️¡ãKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡ä
¡Ò»¥ËÚ¡Ó2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿µþ²¦¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë»¥ËÚ
°ìÉô 12:00³«¾ì¡¿12:30¿©»ö¡¿14:00³«±é
ÆóÉô 17:00³«¾ì¡¿17:30¿©»ö¡¿19:00³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡ÒÌ¾¸Å²°¡Ó
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¿Ì¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë
°ìÉô 12:30³«¾ì¡¿13:00¿©»ö¡¿14:15³«±é
ÆóÉô 17:00³«¾ì¡¿17:30¿©»ö¡¿18:45³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡ÒÊ¡²¬¡Ó
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¿¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÊ¡²¬
°ìÉô 18:00³«¾ì¡¿18:30¿©»ö¡¿20:00³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡ÒÅìµþ¡Ó
2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÅìµþ
°ìÉô 12:30³«¾ì¡¿13:00¿©»ö¡¿14:30³«±é
ÆóÉô 18:00³«¾ì¡¿18:30¿©»ö¡¿20:00³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡ÒÂçºå¡Ó
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥ê¡¼¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå
°ìÉô 12:00³«¾ì¡¿12:30¿©»ö¡¿14:00³«±é
ÆóÉô 17:00³«¾ì¡¿17:30¿©»ö¡¿19:00³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡Ò¶âÂô¡Ó
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô
17:00³«¾ì¡¿17:30¿©»ö¡¿18:50³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï55,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï50,000
¡ÒÄ¹Ìî¡Ó
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¿¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿
°ìÉô 14:30³«¾ì¡¿15:30¿©»ö¡¿17:00³«±é
ÆóÉô 18:15³«¾ì¡¿19:15¿©»ö¡¿20:45³«±é
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï48,000¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¡Ë
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï43,000
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ëÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë0.00%¡Ë¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¢¡·ôÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡× ºÇÂ®ÀèÃåÈÎÇä
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë12:00 ¡Á 8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥×¥ê¡ÖKK App¡×ÀèÃåÈÎÇä
¿½¹þ´ü´Ö¡§9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
◾️¡ãKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡ä
¡ãÅìµþ¡ä
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO
16:00³«¾ì/17:00³«±é
¡ãÅìµþ¡ä
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO
15:00³«¾ì/16:00³«±é
¡ãÂçºå¡ä
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
16:00³«¾ì/17:00³«±é
¡ãÂçºå¡ä
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
15:00³«¾ì/16:00³«±é
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¾ÜºÙ¡§https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1002715&fdate=2025-10-18&ldate=2025-12-14
◾️½ñÀÒ¡Ø¸öÅÄÅª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊBEAUTY¡Ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¸öÅÄÐÔÌ¤
È¯¹Ô¡§¸¸Åß¼Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î31Æü
Äê²Á¡§1,800±ß+ÀÇ
»ÅÍÍ¡§»ÍÏ»È½¡¢216¥Ú¡¼¥¸
¢ªhttps://www.amazon.co.jp/dp/4344044495
¢¡¸¸Åß¼Ë¡¦GINGER Presents ¸öÅÄÐÔÌ¤¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
»þ´Ö¡§1Éô16:30¡Á¡¢2Éô18:30¡Á
²ñ¾ì¡§ÌÀ¼£µÇ°´Û
︎
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡ß MC¤Ë¤è¤ëÈþÍÆ¥á¥½¥Ã¥É¥È¡¼¥¯
︎¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡
2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00¡Á¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇäÃæ
¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¡£
¤ª¿½¹þ¤ßÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¼Ô¤òÈ¯É½¡£
ÅöÁª¼Ô¤ÏÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³Æ²ó200Ì¾ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë¡£
ÍîÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤Þ¤¿¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþÀè¤Ï¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤«¤é¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¡¢¸¸Åß¼ËHP¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡Ê2,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½ñÀÒÂå¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´û¤ËÀè¹Ô¼õÃíÍ½Ìó¤Ë¤Æ½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡¢ËÜ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ»ëÄ°¤µ¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë18»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆüÄø¤ª¤è¤Ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸¸Åß¼Ë¡¦GINGER Presents ¸öÅÄÐÔÌ¤¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/250801148/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸¸Åß¼Ë https://www.gentosha.co.jp/contact/
