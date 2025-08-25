《水産資源枯渇にどう対応？》ARKグローバル代表・栗原洋介「陸上養殖を工業製品化し、世界中の地方創生と海の課題を解決したい」
どこでも、誰でも、陸上養殖ができる水槽開発
─ 栗原さんの事業は小規模陸上養殖ということですが、まずARKを創業されたきっかけから話してくれませんか。
栗原 はい。もともとわたしは前職ウフルでスコットランドのサーモン養殖事業のDX（デジタルトランスフォーメーション）に携わっていまして、養殖場の機械化や自動化の仕事をやっていました。北欧は非常に養殖が盛んなので仕事をしているうちに面白いと思ったのですが、一方で海の課題に直面しました。
地球の70％が海ですが、今、養殖できる海域がすごく少なくなっているのです。これに対しわれわれが取り組んだのは、陸上でどこでも養殖ができる小型の水槽の開発です。DXで産業変革まで持っていくには、モノづくりと融合させなければ解決できないと考え、われわれはモノづくりを行っています。
ARKは方舟という意味でして、わたしの地元の湘南を拠点に、「海と食」という軸でこれからの人生をやっていこうと考えて起業しました。
─ ウフルの前は電通にいたんですよね。
栗原 はい。ウフル社長の園田さんは電通の先輩で、お声をかけていただいて2015年に転職しました。ウフルの海外本社を立ち上げるために、ロンドンに家族で移り住みまして、今もベースはロンドンで、湘南と行き来しています。
当社は、日本代表の吉田勇と、新規事業等を管掌する竹之下航洋の3人で共同創業しました。わたしはグローバルグループを管掌するグローバル代表です。
─ 2020年12月に起業した頃はちょうどコロナの真っ只中でしたね。
栗原 ええ。非常に厳しい状況でしたが、現在は手応えを感じています。ただITと違い、生き物、自然相手の事業ですから時間はかかるなと。現代的資本主義、加速度的資本主義とは相容れない性質があると思います。
われわれはいわゆるベンチャー企業と言いながら、実際やっているのは〝水槽〟というモノづくりと、 自分たちで作った水槽設備で生き物を作り育て、それが食べ物になるという1つの循環に取り組んでいます。
これは自分の経験ですが、ITや広告は3日くらい人間が徹夜したらなんとかなったりするんですね。長くても3カ月間、人間が一生懸命やればどんなこともなんとかなるみたいなところがあると思いますが、生き物、自然相手はそうはいきません。
─ 商売の質が全く違いますからね。
栗原 そうなんです。魚はどんなに餌をいっぱいやっても、育つ速度の限界があります。日によって海水の温度や水質は変わるので、予測不可能で目に見えないものが係数として出てきます。このパラメーターを人間の知恵と経験でコントロールして、再現性をもたせ、どこでも、誰がやってもできる仕組み化をしようというのがわれわれのチャレンジです。
─ 養殖は大手水産企業や商社もやっていますが、その中でどう強みを発揮しますか。
栗原 今グローバルでは陸上養殖は大資本大規模化しているのが世界的トレンドです。100億円以上かけて、非常に大きな場所、ハコを作って、3年ぐらいで立ち上げて回していくというような養殖が主流です。
一方でわれわれは、小規模で自律分散型ということをやっています。決して対立構造を作りたいのではなく、むしろ大規模化、大資本ではできないロケーションや事業プレイヤーがいるだろうと思っているのです。彼らのニーズに応えていくということをグローバルでやっていき、グローバルニッチの中でトップを取ることを目指しています。
