¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡Ê43¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÉÑÈË¤Ë»¶È±¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ©Ãå¤ò¼õ¤±¤¿¾¾Èø¡£±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ç¸½¤ì¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¹¥¥ó¥Õ¥§¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾¾Èø¤Ï¡Öº£¡¢1½µ´Ö¤Ë1²ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÍýÁÛ¤Ï2Æü¤Ë1²ó¤°¤é¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ÉÑÈË¤ËÀÚ¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁêÊý¤Î¡ËÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡£·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢±ø¤¤¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£