タレントの北斗晶（58）が、2歳の初孫・寿々ちゃんの顔出しショットを公開しさまざまな反響が寄せられている。

【映像】初孫の顔出しショット（複数カット）

2023年8月、長男・佐々木健之介さんと女子プロレスラーの凛さんとの間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗。2025年8月9日に更新したブログでは、寿々ちゃんが2歳の誕生日を迎えたことを明かし、バースデーパーティーの様子を投稿していた。

23日の投稿では、「きょうは、すーちゃんパパとママがお出かけのため…1日、ばーちゃんとじーちゃんとお留守番のすーちゃん!! 1カ月前から、美容室の予約をしてたので、すーちゃんも一緒に美容室に同行。騒ぎやしないか、邪魔にならないか心配でしたが…すごい人見知りな分、静かにしてくれてました！ただ、人見知りだからシャンプー中もばーちゃんの上にひっつき虫。何もしゃべらず、騒がず、動かず、このまんまでずーっと居てくれました」とつづり、寿々ちゃんの顔出しショットを公開。

つづけて、「リタッチの間、本当にいい子だったのでご褒美に大好きなアンパンマンの乗り物に乗せてあげました〜。そして夕食のお買い物をチャチャっと済ませて。佐々木健介がキティちゃんのカートを押してる姿が妙に笑える」と、寿々ちゃんと過ごした1日を振り返っている。

この投稿には、「ママとお子様のように見えます」「すーちゃんの横顔、凛ちゃんにそっくりですねぇ」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）