¡¡ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î²¼¿åÆ»¹©»ö¸½¾ì¤ÇºòÇ¯9·î¡¢ºî¶È°÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ï25Æü¡¢¸½¾ìºî¶È°÷¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·ÙÊó¤Î¼êÃÊ¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸µÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Î»°¿·úÀß¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ÈÆ±¼Ò¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î19Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÍÛ¸÷Âæ3ÃúÌÜ¤Î²¼¿åÆ»¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜºî¶È°÷¤ËÀ¼¤«¤±¤·¤Æ´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤ë±¿ÍÑ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Ï«´ð½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤È¥µ¥¤¥ì¥ó¤Ç´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤ë¼ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÁ°Æü¤Ë°ìÉô¤Îµ¡´ï¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢·ÙÊó¤Î¼êÃÊ¤òÀ¼¤«¤±¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£