(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

「劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折」のBlu-ray&DVD化が決定。12月17日より発売する。価格はBD(品番:TBR35184D)が10,450円、DVD(品番:TDV35185D)が9,350円。発売販売元は東宝。

封入特典の「スペシャルエンディングイラストブック」では、本編のエンディングにて公開された五条や夏油達の“青い春”を描いた計54点のイラストすべてを掲載。

「スペシャルエンディングイラストブック」より

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

「スペシャルエンディングイラストブック」より

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

BD、DVDともに特製三方背ケースと特製デジパック仕様。本編ディスクには、映像特典としてPV&CM集が収録している。

特製三方背ケースイラスト

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

特典ディスクは共通でDVDとなっており、初日舞台挨拶映像や「じゅじゅフェス 2024」の映像を特別に収録。また、本編の冒頭にて公開されたミニアニメ「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」の芥見下々描き下ろしネームを収録したスペシャルリーフレットや、スマートフォンゲーム「呪術廻戦 ファントムパレード」の特典シリアルコードなども付属する。

「劇場版総集編じゅじゅさんぽ」

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会