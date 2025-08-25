画像はヤンマガWeb「odd and kind」のページ（https://yanmaga.jp/comics/odd_and_kind）より

【odd and kind】 8月24日 公開

講談社は8月24日、原作・橋本カヱ氏、漫画・宇加創陽氏によるSFマンガ「odd and kind」の連載を開始し、第1話「あさっての、未来におかえり」をヤンマガWebで公開した。価格は50ポイントだが、初回は無料で読むことができる。

本作は1話完結のSFオムニバス。現在は第1話1から第1話3までが公開している。第1話は、宇宙探査に向かった幼なじみを待ち続ける元同級生の男の子のせつない物語が描かれている。

□第1話1「あさっての、未来におかえり」のページ

【odd and kind】

地球や宇宙、現在や未来、様々な場所で暮らす様々な立場の人々に焦点を当て、1話完結で感情の機微を描く――。原作者・橋本カヱの第76回ちばてつや賞受賞作でありXで25万いいねの大反響を得た『あさっての未来におかえり』のリメイクである第1話を皮切りに、ふしぎ（Odd）であたたかい（Kind）物語を届けるSFオムニバス！