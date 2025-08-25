¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½¾¶È°÷¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿Å¹Ä¹¤ÎÃË¤Ï¡È¼«Ë½¼«´þ¡É¤Ë¤Ê¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤«¡¡Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è
23Æü¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤àÃË¤¬½¾¶È°÷¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤È¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦½ÐÂ¼»°´îÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ï23Æü¡¢½¾¶È°÷¤Î60Âå½÷À¤Î¼ê¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢25ÆüÄ«Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
ÂáÊáÅö»þ¡¢½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤È½¾¶È°÷¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£