²Ç¤ò´°Á´¤Ë²ÈÀ¯ÉØ°·¤¤¡ÄµÁÊì¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤òÃÇ¤Ã¤¿·ë²Ì
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö²Ç¤ò²ÈÀ¯ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦µÁÊì¡×¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤ò¡¢ÃÇ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇµÁÊì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä
¡ÖµÁÊì¤¬Â¤ò¹üÀÞ¤·¡¢»ä¤¬µÁÊì¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤äµÁ¼Â²È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ç¡¢µÁ¼Â²È¤Î²È»ö¤ÏÁ´Éô»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆµÁÊì¤Î¹üÀÞ¤Ï´°¼£¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÁÊì¤«¤éÉÑÈË¤Ë¡Ø¡»¡»¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¡Ø¡û¡û¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢·ë¶ÉËèÆüµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï»ä¤ò²ÈÀ¯ÉØ¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÁ°¤â¡Ø¥¯¥Ã¥¡¼Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÏ¢Íí¤¬¤¤Æ¤â¥¹¥ë¡¼¡£¡Ø¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈµÁÊì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇµÁÊì¤¬¥¦¥Á¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶Ê¼Ô¤À¤Ê¡Ù¤È¤¢¤¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ð¸î»Î¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯3·î¡Ë
¢¦ Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²È¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄÁêÅö¿Þ¡¹¤·¤¤¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
