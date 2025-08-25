ソン・ジュンギ＆チョン・ウヒ『マイ・ユース』が新大久保をジャック 29日には新宿にサプライズ登場！
韓国の俳優ソン・ジュンギとチョン・ウヒがW主演する韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』（全12話）が、9月5日より動画配信サービスFODで日韓同時配信される。これに先立ち8月25日から、韓国文化の発信地として人気の新大久保エリアを中心に大規模なストリートジャックを開始する。
【画像】日韓同時配信される『マイ・ユース（My Youth）』
内容は大型屋外ボードのポスター掲出、商店街の街路灯ポスターフラッグ掲出、シンクロビジョンでのスポット放映、特別号外新聞の配布、新大久保「韓国横丁」コラボ＆『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポンの配布となっている。
さらに配信直前のスペシャル企画として、8月29日には主演の2人が西武新宿PePe前広場にサプライズ登壇し、ファンに直接あいさつ。申込不要で誰でも参加できるイベントとなっており、当日は写真・動画の撮影が可能となっている。
■サプライズ登壇概要
日時：8月29日（金）午後3時頃
場所：西武新宿PePe前広場
登壇：ソン・ジュンギ、チョン・ウヒ
【画像】日韓同時配信される『マイ・ユース（My Youth）』
内容は大型屋外ボードのポスター掲出、商店街の街路灯ポスターフラッグ掲出、シンクロビジョンでのスポット放映、特別号外新聞の配布、新大久保「韓国横丁」コラボ＆『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポンの配布となっている。
さらに配信直前のスペシャル企画として、8月29日には主演の2人が西武新宿PePe前広場にサプライズ登壇し、ファンに直接あいさつ。申込不要で誰でも参加できるイベントとなっており、当日は写真・動画の撮影が可能となっている。
■サプライズ登壇概要
日時：8月29日（金）午後3時頃
場所：西武新宿PePe前広場
登壇：ソン・ジュンギ、チョン・ウヒ