渡辺直美、東京ドーム公演の内容に言及 街での“記念生配信“に人気芸人も映り込む「なんでいるの？」
【モデルプレス＝2025/08/25】ニューヨーク在住のお笑い芸人・渡辺直美が、2026年2月11日にピン芸人初の東京ドーム公演『渡辺直美（20）in 東京ドーム』を開催。8月22日にはライブ開催を記念して、公式YouTubeチャンネル「NAOMI CLUB」内シリーズ企画「東京ドームへの旅」特別編として、『LIVE BUS生配信』を行った。
【写真】渡辺直美の生配信に映り込んだ吉本人気芸人
配信は、渋谷からスタート。外から中の様子が見えるライブバスは、東京ドーム公演のPRとYouTube生配信中を告知するラッピングが施されているため、渡辺は「恥ずかしい〜！」とリアクション。それでも渡辺の存在に気づいた街行く人たち、外国人観光客、駆けつけたファンなどと、マイクを使って会話を楽しんでいた。
渡辺はオリジナルソングに合わせて「いいね」をお願いするYouTubeライブでおなじみ「ハッスルタイム」もバス内で披露。今回は東京ドーム公演の告知も兼ねてのハッスルタイムで、ビートを刻みつつPRした。
ここで、渡辺とNSC（吉本興業の養成所）の同期であるジェラードン（アタック西本、かみちぃ）が登場。思い出のライブハウスがあった場所に向かいながら、昔話に花を咲かせる。デビュー後に瞬く間にスターへの道を歩んだ渡辺に対し、売れるまで時間がかかったというジェラードン。2人は若手時代、すでにメディアに出ていた渡辺が、同期ライブに出演してくれたことがあった、と語る。渡辺や同期のジャングルポケットが笑いをとる姿を見て「平場（ネタ以外の場）ってこうやるんだって思った」と西本。かみちぃも「お笑いってちゃんとルールがあるんだって（勉強になった）」と言い、渡辺から学ぶことがあったと明かす。
また、かみちぃは、渡辺のブレイクのきっかけ「ビヨンセのモノマネ」を初披露した場にいた、と告白。NSC卒業後、ライブで特技披露をするオーディションが会議室であった際、渡辺は自身が大好きだった映画『ドリームガールズ』を再現。普段はなかなか笑わない作家も大笑いしたそうで、かみちぃは「（ネタ見せの）会議室はとんでもない空気だったからめっちゃ覚えてんのよ。そこで笑いとって“すげー！”と思っていた数ヶ月後には『爆笑レッドカーペット』でレッドカーペット賞をとって……“マジかよ！”と思った」と振り返った。
この他にも、NSC卒業公演の話、西本が角刈りになった理由、同期との食事会、人の目を見て話す渡辺の眼力についてなどで盛り上がった。そんななか、YouTubeでコント動画をアップしているジェラードンに対し、渡辺が「いつか、YouTubeでジェラードンとコントをやりたい」、「アイデア出しあって3人でやろうよ！」と誘う一幕もあった。
続いては新宿方面へ。ここでは、後輩芸人の小川暖奈（スパイク）が、渡辺大好物の台湾料理店「鼎泰豐（ディンタイフォン）」の人気メニューを持ってやって来た。小川と仲良しの渡辺。一緒に旅行に行った写真や営業先での写真などを見ながら、思い出を振り返った。
そんな2人は昼食をとりながら、ルミネtheよしもとのある「LUMINE2」や、渡辺が「いいとも少女隊」として活躍した『笑っていいとも！』の収録スタジオ「新宿アルタ」跡を巡る。芸人を志した理由について渡辺は「もともとやりたいとは思っていたけど、中学生のとき、CSで『ヨシモトファンダンゴTV』というチャンネルがあったの。そこで、ルミネtheよしもとで芸人さんがネタをやっている姿を見て、“私もここに立ちたい”と思って吉本に決めた」と明かした。
最後の目的地は東京ドーム。その道中では「うにょ達サポートグッズ」なる応援グッズの販売がスタートしたことを紹介した。
こちらは、東京ドーム公演のオフィシャルグッズに先駆けた期間限定のグッズで、「Tシャツ、ステッカー、トートバッグを持って東京ドーム公演を応援しよう」というもの。渡辺も「これを着て、周りの皆さんに『渡辺直美が東京ドームやるんだ！』とアピールしてもらう企画です」と説明。
その後、東京ドーム付近で街ゆく人とやりとりを楽しんでいると、群衆の中にせいや（霜降り明星）の姿が。東京ドームシティにあるIMM THEATERで公演中の「東京グランド花月」に出演していたせいや。「道通ってたらおったから！直美さ〜ん！」と手を振って渡辺を応援。渡辺は「なんでいるの？」と驚きつつ笑い、手を振り返していた。
そんな素敵なハプニングがありながらも、渡辺は東京ドーム公演に向けて「内容も固まってきているので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。東京ドーム超楽しみなんだよね〜」とコメント。内容については「デビューしてから20年の中でやってきたことを全部入れるつもりです。すべてが詰まった『エンターテインメント』としても面白い回。濃厚な時間がありつつ、初めてくる方も楽しめる感じになっていると思います！」と語った。
なお、本配信は、YouTubeチャンネル「NAOMI CLUB」で配信中。（modelpress編集部）
