Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ºÝÎ©¤Ä¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/25¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¤¬8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡ÖÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¶á±Æ
²ÏËÌ¤Ï¡ÖSummer ¡Ç25¡×¤È²Æ¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Þ¥¥·¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬±Ç¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤âÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏËÌ¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè2»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²ÏËÌËãÍ§»Ò¡ÖÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¶á±Æ
¢¡²ÏËÌËãÍ§»Ò¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥³¡¼¥ÇÈäÏª
²ÏËÌ¤Ï¡ÖSummer ¡Ç25¡×¤È²Æ¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Þ¥¥·¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬±Ç¤¨¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡ÖÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤âÂÎ·¿ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏËÌ¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û