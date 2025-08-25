ジョイマン、レイザーラモンHGの教えを守る 高木は17年で跳躍力アップ「エア・ジョイマンと呼ばれています」
俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき）、お笑いコンビ・ジョイマン（高木晋哉、池谷和志）が25日、都内で行われたマクドナルド『2025年 月見ファミリー発表イベント』に参加した。
【動画】宮崎あおい、ジョイマン高木の進化した跳躍力に驚き 熱すぎる愛に本人から引かれる「そんな人いないですよ」
イエローのトップスに、ほっそりウエストの装いで登場。「月見なので黄色い衣装と、あとお耳がちょっとお月様みたいな」と衣装のポイントを語った。そんな宮崎が大好きだというジョイマンが登場して大喜びだった。移動の際にも、常に高木の動きは、いつもの横ノリ。プロ根性を見せつけた高木は「『やるならやる。やらないならやらない』と言われたことがある」と明かし、池谷は「（レイザーラモン）HGさんの教えですから」と、一発屋芸人界で連綿と伝わる伝統を明かしていた。
また、2008年にブレイクして17年が経過。高木の動きにも変化があるという。「だんだんとジャンプ力が上がって。2008年は横移動。今はジャンプして、これぐらい高くなっている」と実演。池谷も「滞空時間が長いんですよ」と話し、高木は「マイケル・ジョーダンみたい、と。エア・ジョイマンと呼ばれています」とNBAの往年の名プレーヤーの名前を出して会場には笑いが。高木は「さらに、さらに高く跳びたい。月まで！」と月見シリーズにかけて誓っていた。
マクドナルドは、秋の風物詩となっている定番の「月見バーガー」「チーズ月見」、朝マックの限定の「月見マフィン」に加えて、今年の新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の新商品5種を含む全8商品を、“月見ファミリー”として9月3日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売することを発表した。
月を愛でる秋の風習“お月見”をイメージして、1991年に誕生した「月見バーガー」は、毎年秋に期間限定で提供している、国産たまごとジューシーなビーフパティ、スモークベーコンに、トマトクリーミーソースを組み合わせた人気商品。今年は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感・マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいも加わることで、よりクリーミーな味わいに進化した。
また、9月2日から放映する新テレビCMでは、7年ぶりに楽曲を一新し、エレファントカシマシの名曲「今宵の月のように」を宮本浩次のセルフカバーで、新たにレコーディング。宮崎あおいと柳楽優弥が、仕事や子育てで毎日を忙しく過ごす中で、月見ファミリーの商品からエールを受け取って“心が上を向く”ストーリーに、「今宵の月のように」が寄り添う内容となっている。
