★人気テーマ・ベスト１０



１ ステーブルコイン

２ データセンター

３ 地方銀行

４ 人工知能

５ 下水道

６ 仮想通貨

７ 半導体

８ 防衛

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 円高メリット



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「金利上昇メリット」が２６位となっている。



足もとで日本の長期国債利回りが上昇基調を強めている。２２日に１０年物国債の利回りは１．６１５％に上昇。２００８年１０月以来、１７年ぶりの水準に上昇した。２２日に発表された７月消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除く総合指数は前年同月比３．１％上昇と予想（３．０％）を上回った。値上げによる物価上昇基調が強いほか、７月の参院選で与党が大敗したことから、消費税減税や財政拡張への思惑も高まり、財政悪化リスクも意識されている。こうしたなか、市場では日銀の利上げ観測が浮上。９月の金融政策決定会合では金利据え置き観測が優勢だが、年内には利上げに踏み切るとの見方が強まっている。



これを受け、金融株を中心に金利上昇メリット関連株が注目されている。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>、みずほフィナンシャルグループ<8411.T>といったメガバンクのほか、コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186.T>やしずおかフィナンシャルグループ<5831.T>、千葉銀行<8331.T>などの地銀株、第一生命ホールディングス<8750.T>や東京海上ホールディングス<8766.T>などの生損保株などへの関心が高まっている。



出所：MINKABU PRESS