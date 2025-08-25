杏、パリの街角でチョコプラと異色コラボ「TTT兄妹」「なにしてんの！」
女優の杏が24日までにインスタグラムを更新。お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の人気キャラクター「TT兄弟」をコラボする姿を披露すると、ファンから驚きの声が集まった。
【別カット】凱旋門をバックに“T”（ほか2枚）
杏が「TT!!!!」と投稿したのは、自身のYouTubeチャンネルでコラボしたチョコレートプラネットとのオフショット。複数公開されている写真には、エッフェル塔や凱旋門をバックに、TT兄弟でおなじみのTのポーズを決める3人の姿が収められている。
カメラに弾ける笑顔を見せる杏とチョコレートプラネットの3ショットに、ファンからは「これ！凄い パリでTTT兄妹」「ねーーなにしてんの！可愛いけれども！」「楽しいサプライズをありがとう」などの反響が寄せられている。
■杏（あん）
1986年4月14日生まれ。東京都出身。10代の頃からモデルとして活動し、2007年に放送されたドラマ『天国と地獄』（テレビ朝日系）で女優デビュー。以降、数々の映画、テレビドラマに出演。2013年には連続テレビ小説『ごちそうさん』（NHK総合）で主人公を演じ、2015年には『デート〜恋とはどんなものかしら〜』（フジテレビ系）で月9ドラマ初主演を果たした。2022年8月、家族でフランスへ移住することを公表。2025年3月には、2026年放送予定の主演ドラマ『BLOOD ＆ SWEAT』（WOWOW）の撮影のために3かヶ月間フィンランドに短期移住することを報告した。
引用：「杏」インスタグラム（@annewatanabe_official）
