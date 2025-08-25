敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にはリーグトップに並ぶ45号ソロを放った。HR後にドジャース公式SNSが1枚の写真を投稿。「パドレスファンをドジャースファンに変えた！」「オオタニは過大評価されていない」などの声が上がった。

敵地で右手を高く突き上げた。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹の高めへの速球を強振した。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の一撃は右中間スタンドに飛び込んだ。大谷は悠々とダイヤモンドを一周。右手を突き上げたり、人差し指でアピールしたりして生還した。

ドジャース公式インスタグラムは「彼らに45号ホームランを見せてやれ！」と記し、大谷がポーズする写真とHRの動画を公開。LAファンからはトドメの一発に歓喜の声が寄せられた。

「（パドレスの）ファンが帰り始めている。アディオス」

「ドジャースファンにとって特別な日だ」

「クロネンワースがホームラン打たれたことを悟っている瞬間がこの映像で2番目に好きな部分」

「彼は真ん中高めは逃さない」

「考え方が変わったよ。オオタニは過大評価されていない」

「今年はオオタニ自身のホームラン記録を抜くと思う」

また大谷のHRの瞬間には、パドレスユニホームの子どもファンが興奮している様子もあり「いつの間にかパドレスファンをドジャースファンに変えた！」との声も上がった。

ドジャースは連敗を止め、再びパドレスと並び西地区首位に浮上した。



（THE ANSWER編集部）