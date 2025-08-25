キンタロー。、インパクト抜群の“男梅姿”に反響「なんでこれができるんだ」「本当に天才」
タレントのキンタロー。が24日までにインスタグラムを更新。CMでもおなじみのキャラクター「男梅」に変身すると、ネット上に称賛の声が集まった。
【別カット】松本白鸚にも変身するキンタロー。（ほか5枚）
キンタロー。が投稿したのは、23日に放送された『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）からのオフショット。この日の放送では、映画『ファーストキス 1ST KISS』に出演した松たか子、松村北斗、吉岡里帆、森七菜に、キンタロー。がドッキリを仕掛ける様子がオンエアされた。
投稿されている写真には、男梅に扮したキンタロー。と松らが並ぶ姿や、松本白鸚のモノマネをするキンタロー。も収められている。
インパクト抜群の男梅姿にファンからは「なんでこれができるんだ 本当にすごすぎる」「本当に天才」「男梅にもなれるのか CM出てほしい」などの声が相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）
【別カット】松本白鸚にも変身するキンタロー。（ほか5枚）
キンタロー。が投稿したのは、23日に放送された『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）からのオフショット。この日の放送では、映画『ファーストキス 1ST KISS』に出演した松たか子、松村北斗、吉岡里帆、森七菜に、キンタロー。がドッキリを仕掛ける様子がオンエアされた。
インパクト抜群の男梅姿にファンからは「なんでこれができるんだ 本当にすごすぎる」「本当に天才」「男梅にもなれるのか CM出てほしい」などの声が相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）