CATレディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。2位と1打差の首位から出た21歳の櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで約2年ぶりの通算5勝目を挙げた。ラウンド後には巨大な優勝副賞を記念撮影した。

優勝賞金1440万円だけじゃない超ビッグな贈呈品だった。

櫻井が手に入れた優勝副賞は、「ミニホイールローダCAT901」だ。主催の日本キャタピラー合同会社から贈られる重機で、実に重さ2880キロ。除雪作業で活躍する黄色と黒のボディは、毎年恒例の副賞になっている。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の公式インスタグラムが「#フォトギャラリー 優勝おめでとう #櫻井心那」と記し、実際の画像を公開した。

櫻井は重機について「高かったです、目線が。すごいピカピカでかっこいいなって思いました」と驚き。使い道については「使い道は全然考えてないですけど、どこかに寄贈とか皆さんしてると思うんで、お世話になったところに寄贈とかできたらしたいなみたいな感じです」と話した。



（THE ANSWER編集部）