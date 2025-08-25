犬飼貴丈、“ギャル”の魅力語る「感情表現をストレートにしてくれる」
水着姿の美男美女たちが島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』（ABEMA）の第7話が放送された。第7話には、スタジオゲストに俳優の犬飼貴丈が登場した。
【写真】犬飼貴丈、『シャッフルアイランド』イチオシのギャルを語る
『シャッフルアイランド Season6』は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っている。
犬飼は、『シャッフルアイランド Season6』第7話と翌週放送の最終話となる第8話のスタジオゲストとして登場。犬飼は、前シーズン『シャッフルアイランド Season5』でも第7話・第8話に出演しており、2年連続でのスタジオゲスト参加となった。MCの峯岸みなみが「去年はこの番組でギャルいいかもって（言ってた）」と話すと、犬飼は「総じてギャルの方って感情表現をストレートにしてくれるじゃないですか」とコメント。続けて、峯岸が「今回のギャル枠どうですか？」と質問すると、犬飼は「フィーナさんの（かつよし）一本に絞って待ち続ける姿勢は素晴らしい」と語った。
その後、スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれた犬飼が「厳しいですね」と語る一方、鈴木福は「好きな人がいても好きだったことはあったかも」「（相手が）揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語った。
さらに、『小悪魔ageha』モデルのももが「みれいちゃんとラブラブに見えたけど何かあった？」と大学生・モデルのだいすけに聞き、だいすけが「キスした」と正直に打ち明けたシーンの話に。犬飼は「とんでもないファインプレーの可能性がありますよね。意表をつかせて子犬みたいな顔をして難を逃れたじゃないですか。今見てて思ったんですけど笑わせるの最強じゃないかなって」と語った。すると屋敷さんは「福くんだったら犬いけるんじゃないですか？『ごめんなさい』ちょうだい、犬みたいな。」と無茶振り。鈴木はすぐさま「ごめんなさい」と“子犬系謝罪”を披露し、そんな鈴木の姿を見た峯岸は「似合う」と絶賛していた。
さらに峯岸は「怒っているときに向こうが謝ってくれちゃうと調子に乗って怒り続けちゃうんですよ。素直になれない。向こうが謝ってくれてるうちは、こっちが折れづらいんです。ハグとかチューとかしてもらった方が『今！？』って思えて、笑えちゃっていいかも」と持論を展開し、スタジオは大盛り上がりとなった。
番組のラストには、いよいよ最後のシャッフルタイムが発動。果たして参加メンバーの運命は…？いよいよ告白タイムを翌日に控え、参加メンバーの恋模様が大きく揺れ動いた第7話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話〜第3話は、「ABEMA」にて現在も無料見逃し配信中。
