¡¡£±£°¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡¢¤ß¤ê¤Ë¤ã¤³¤ÈÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤Æ¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¶À±Û¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤¹¤®¤ë¤¥¤¥¤¥¡×¡ÖÁ´Êý¸þÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®½÷¿À¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤À¤è¡Á¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤°áÁõËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤ß¤ê¤Á¤ã¤óÂÄ¹¤Ã¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£