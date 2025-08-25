女優の宮粼あおいが２５日、都内で行われたマクドナルドの期間限定商品「月見ファミリー」の発表会に出席した。

月見バーガーをほうふつさせる鮮やかな黄色のトップスとパンプス姿で登場。指輪とピアスは、丸型をあしらったものを添え、「黄色とお耳がお月様みたいなまん丸で来ました」と爽やかな笑顔を浮かべた。

宮粼が１７年来の大ファンだというお笑いコンビ・ジョイマンも登場。高木晋哉が「つきみ〜つきみ〜宮粼さんをチラミ」というネタを披露すると、宮粼は前のめり。ジョイマンの「うれしいキョンシー」と言いながら両手を前に出す新ネタを一緒に披露し、「これから使います！」と意欲を見せた。

すると約１０分後、宮粼がさっそく”有言実行”。高木が月見バーガーの試食時に「おいしいキョンシー」と言うと、宮粼も両手を前に出す瞬発力の高さを見せ、会場は大笑い。ひとりだけ反応できなかった池谷和志が「俺だけがジョイマンじゃなかった」と肩を落とせば、宮粼は「私がジョイマンもらっていいんですか？営業一緒に行きましょう」と笑顔。宮粼自身が試食する時にも「おいしいキョンシー」と感想を言い、ノリのいい一面を披露した。

最後は「味を伝えてくれるのに面白くもしてくれる。やっぱりジョイマンさんだなって思いました」と太鼓判。朝ドラヒロイン＆大河主演を務めた宮粼の気さくな一面に触れ、池谷は「今日芸人をやめてもいい」と感激した。

同社は毎年秋恒例の「月見バーガー」を８年ぶりに刷新。新商品５種を含む全８種を９月３日から発売する。同２日から全国でオンエアされる新ＣＭに宮粼と俳優・柳楽優弥が出演する。

同社と宮粼の縁は長い。５〜６歳の頃、ハッピーセットのＣＭにエキストラとして出演。２０２２年、約３０年ぶりにてりたま商品のＣＭに登場した。「３０年ぶりにあのコマーシャルに出させてもらえるという話を母にしたら、とても喜んでいました。（役者を）続けてきて良かったと思いました」と感慨深げだった。