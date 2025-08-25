¡Ö¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×½¾¶È°÷¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹Å¹Ä¹¤ÎÃË¡Ê76¡Ë¤òÁ÷¸¡¡¡Èï³²½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤º
¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò±Ä¤àÃË¤¬½¾¶È°÷¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤Ï¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹Å¹Ä¹¡¦½ÐÂ¼»°´îÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤Ï23Æü¡¢½¾¶È°÷¤Î½÷À¤Î¼ê¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢25ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤È½¾¶È°÷¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£