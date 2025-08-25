BE:FIRST»°»³Î¿µ±¡ÊRYOKI¡Ë¤¬¿Íµ¤YouTuber¡¦R¤Á¤ã¤ó¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ôº§ÌóÆ°²è¡õÀÀÌó½ñÆþ¼ê¡Õ¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀÃøÌ¾¿ÍÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/04/23¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¿Íµ¤YouTuber¡ÖR¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ë»°»³Î¿µ±¡£º§Ìó»ØÎØ¤ò´î¤Ö»Ñ¤â¡Ä
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÃËÀ7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Î»°»³Î¿µ±¡ÊRYOKI¡¢25¡Ë¤¬¿Íµ¤YouTuber¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
BE:FIRST¤Î»°»³Î¿µ±¡ÊRYOKI¡Ë
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÇÆÒ»Ò¤ÎÄïÌò¤ò¹¥±é
¡¡»°»³¤ÏÃæ³Ø1Ç¯»þ¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2021Ç¯¡ÖBE:FIRST¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè3Ç¯Ï¢Â³¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌö¿Ê¤È¤È¤â¤ËÇÐÍ¥¶È¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤¬2024Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¡£°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò¤ÎÄï¡¦Ä¾ÌÀ¤ò¹¥±é¡£º£Ç¯2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÃ¯¤è¤ê¤â¤Ä¤è¤¯Êú¤¤·¤á¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡¼Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÊÛ¸î»ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊ¸²½Éôµ¼Ô¡Ë
»öÌ³½ê¤âº§Ìó¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤½¤ó¤Ê»°»³¤¬3Ç¯Á°¤ËÌ©¤«¤Ëº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó85Ëü¿Í¤ÎYouTuber¡¦R¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÂçÌî°«Î¤¤À¤Ã¤¿¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Í§¿Í¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Î¿µ±¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£º§Ìó¤òÊó¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°»³¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÂçÌî¤È¤Îº§Ìó¤òÇ§¤á¡¢³µ¤Í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÌî»á¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Èº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢º§Ìó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡£»°»³¤Ë½÷ÀÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢Âç¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ïº§ÌóÆ°²è¤ÈÀÀÌó½ñ¡¢¤½¤·¤Æ»°»³¤Î¼ÕºáÆ°²è¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡¡4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó4·î24Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÀÌó½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ä»°»³¤Î½÷ÀÌäÂê¡¢º§ÌóÇË´þ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤Ï»°»³¤Î¼ÕºáÆ°²è¤ä2¿Í¤Îº§ÌóÊó¹ðÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯5·î1Æü¡¦8Æü¹æ¡Ë