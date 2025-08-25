iPhone 18¤Ç¡Ö¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÇÑ»ß¡© ¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ä
2026Ç¯¤Î¡ÖiPhone 18¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎOvO²¤²¤ÔõÔõÔõÔõÊõÊõÊõÊõ酱酱OvO¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥óÉôÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖiPhone 17¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎiPhone¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤òÇÑ»ß¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑÎ¨¤ÎÄã¤µ¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎMacRumors¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖiPhone 16 Pro Max¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤Ç¥«¥á¥é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: OvO²¤²¤ÔõÔõÔõÔõÊõÊõÊõÊõ酱酱OvO / Weibo via MacRumors
