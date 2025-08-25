松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、8月26日午前10時から「コムタム風ポークライス」を発売します。

「ビールセット」も発売

「コムタム風ポークライス」は、ジューシーに焼き上げた豚肉に「ヌクマムソース」を添えた、ベトナムの伝統料理。ベトナム大使館の協力を得て開発したという「ヌクマムソース」は、魚醤（ぎょしょう）のコクと、タマネギや青唐辛子による程よい刺激が特徴です。魚醤のコクと程よい辛みが楽しめる、大使館お墨付きの“外交メニュー”となっています。

同社は「お肉の上に盛り付けた目玉焼きの黄身を割ると、とろ〜りとした濃厚かつまろやかさが広がり、さらに奥深い味わいをお楽しみいただけます」とコメントしています。

価格は、「コムタム風ポークライス」が880円（以下税込み）、「コムタム風ポークライスビールセット」が通常価格1370円のところ、「夏のビールフェア」で1280円。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「コムタム風ポークライス」のモバイルクーポンが1週間限定で登場。9月2日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。