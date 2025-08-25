¡ÖÂç¿©¤¤³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹ÂáÊá¡×¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¾®ÎÓÂº¡Ê46¡Ë¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÊÆ¹ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¡Ö¥Ó¥ó¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¡ª¤È¡Ä¡×¡ÖÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡½¡½2025Ç¯¾åÈ¾´ü ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀÃøÌ¾¿ÍÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/01/25¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é20Ç¯¡Ä46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓÂº¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó
¡¡2002Ç¯¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃâÂ©»à»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤ÎÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¡ÖÂç¿©¤¤¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÈÂç¿©¤¤³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾®ÎÓÂº¡Ê46¡Ë¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç¿©¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤Î±É¸÷¤È¡¢³°¹ñ¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤æ¤¨¤Îº¹ÊÌ¡¢ºÃÀÞ¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£2010Ç¯7·î4Æü¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Âç²ñ¤Ç¤ÎÂáÊá¤Î¿¿Áê¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡Ä¡Ä¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤¬¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¾®ÎÓÂº¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿½é¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡ÖÂç²ñ6Ï¢ÇÆ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬ÂáÊá¡×¤Î¿¿Áê
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÂç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤¬·ã¸º¤·¤¿¸å¡¢²æ¡¹¤¬¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î³èÌö¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾®ÎÓÂº¤¬¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÎÓÂº¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ÎÓ¡Ë¡¡ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÖÂç¿©¤¤¤Ç¤¤ê¤ã¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÀª¤¤¤À¤±¤Ç¡£
2005Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥³¥Ë¡¼¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆÆÈÎ©µÇ°Æü¹±Îã¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¤Ç£µÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤Î¾®ÎÓÂº¤µ¤ó¡¡©EPA=»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£2006Ç¯¤ËÊì¤ò¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³èÃæ¤ÏÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Âç²ñ¤Î¤¿¤Ó¤ËÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«°Ü½»¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À2010Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ËÂç²ñ±¿±ÄÃÄÂÎ¤È¤â¤á¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤Û¤Ü¤Û¤ÜÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
ÉÔË¡¿¯Æþ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ê¤É¤ÇÂáÊá
¡½¡½¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï2001¡Á2006Ç¯¤ËÏ¢ÇÆ¡£¤È¤³¤í¤¬2010Ç¯¡¢Âç²ñ±¿±ÄÃÄÂÎ¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿·ÀÌó¤ËÈ¿È¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¡Âç¿©¤¤¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅÏÊÆ¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ë¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î·ÀÌó¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ò·ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âÎò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢ËÍ¤Î½Ð¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¡Ö½Ð±éÎÁ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç²ñ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤âÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç²ñÅöÆü¡¢´ÑµÒÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÉÔË¡¿¯Æþ¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡º£¤À¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Ï¼çºÅ¼ÔÂ¦¤¬¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö·ÀÌó¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¾®ÎÓ¤Ïº£Ç¯½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢ËÍ¤Î¹ÔÆ°¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬Á´Éô¿¿¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤É¤¦¤Ë¤«ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÅöÆü¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤è¤ê¥Þ¥®¡¼¡Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏÅö»þËÍ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤í¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿
¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥®¡¼¡Ë¡¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¾®ÎÓ¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾®ÎÓ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Áû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÉÔ½Ð¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÑµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤«¤éÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ½Ð¾ì¤òÃÎ¤é¤º¤ËÍè¤¿´ÑµÒ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£
¥Þ¥®¡¼¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÈà¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿¿¤óÃæ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³ÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¡£ÃíÌÜ¤µ¤»¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ë¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¾®ÎÓ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÁû¤°¥Õ¥¡¥ó¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Èà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖLet him eat¡ÊÈà¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤í¡Ë¡×¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤º¡¼¤Ã¤È¶«¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¡T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¸å¡¹¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Ë½ñ¤¤¤¿Àï¤¦¤¿¤á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡½¡½T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡¡ÖFREE KOBI*¡×¤È¡£ºÇ½éËÍ¤Ï¡ÖSAVE KOBI¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤«¤·¤Ê¾õ¶·¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¤Ç¤â¥Þ¥®¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Àï¤¦¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÖFREE KOBI¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤¤¤òÄ©¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬»É¤µ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£
*¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î°¦¾Î
¥Þ¥®¡¼¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÖWhy?¡Ê¤Ê¤¼¡©¡Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñ¾ì¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¡ØFREE=ÂáÊá¤«¤é¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤í¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¸«¤¨¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Êá¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¡¤â¤Á¤í¤óÂáÊá¤µ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½ÂáÊá¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡Î±ÃÖ½ê¤Ë°ìÈÕÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏºÛÈ½¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥®¡¼¡¡Î±ÃÖ½ê¤â´í¸±¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤«Ìµ»ö¤Ç¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ËÆü¤À¤Ã¤¿¤«¤éÊÛ¸î»Î¤òÃµ¤¹¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸«¤Ä¤±¤¿ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ð¥ä¥·⁉¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¯ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢1¥ö·î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ï¡¢6¥ö·î´Ö¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¡£
¾®ÎÓ¡¡´ü´ÖÃæ¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈÈºáµÏ¿¤â»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖË¡Åª¤ËÌäÂê¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥®¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Þ¥®¡¼¡¡ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ÎÂç²ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à
¾®ÎÓ¡¡¤Ç¤âÀï¤¤Â³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÀÌó¤¬Ê£»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¥«¥Ê¥À¤ÎÂç²ñ¤È¤«¤Ë¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Âç²ñ¤¬¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇÂç¤Î½ËÆü¤Ç¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤ò¶¥¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÆü¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¡¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¾¡¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡¢¤È»×¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î´Ø·¸¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹ñÀÒ¤â¿Í¼ï¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ê¥Ù¥é¥ë¤Ê¿Í¤¿¤Á¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È*¤Ï¡¢¡ÖÇò¿Í¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¡×¤¬¼ç¤Ê»Ù»ýÁØ¤Ç¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥ÈÇÉ¤Ç¡¢Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¤ÎÊý¤Ë¤ÏËÍÇÉ¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤¯¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÀ¯¼£Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
*¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¤Ç2007Ç¯¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤òÇË¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤Æ¶¥¤Ã¤Æ¤¤¿
¼«Ê¬¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¼«³Ð
¥Þ¥®¡¼¡¡¥¢¥¸¥¢¿Í¡¢¹õ¿Í¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥²¥¤¡¢¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¤ÏÇ®¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿©¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤Ï¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÏËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¿¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È¤È¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤È¶¥Áè¤Ç¤¤ëÇò¿ÍÁª¼ê¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¡¢Âç²ñ±¿±ÄÂ¦¤â¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤¬ÆÈÎ©µÇ°Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ëÇò¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¤é¥Ò¡¼¥ë¤Ë¡£
¾®ÎÓ¡¡¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤ì¤ÏËÍ¤¬¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬µÏ¿¤òºî¤ëÁ°¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â100¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÃæ·Ñ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÇ§ÃÎÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½µÞ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ïº£¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ËÊë¤é¤¹¥¢¥¸¥¢¿Í¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Àï¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ÜÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËèÆü¶«¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ï¡ËÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È¡¢ÆÈÎ©µÇ°Æü¤ËËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â7·î4Æü¸«¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤½¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¾®ÎÓ¤Ï²¶¤Î¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶«¤Ö¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡£
´Ì¥Ó¡¼¥ë¤äÉÓ¤òÅê¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¡ª¡×¤È¶«¤Ð¤ì¡Ä
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¶õ¹Á¤Î¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â°ÕÃÏ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡£¥¤¥ß¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Çò¿Í¤À¤È»þ´Ö¤ò¥º¥é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÇò¿Í¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¹Í¤¨¤Ç·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âç²ñ¤ÇËÍ¤¬Æþ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ë¤äÉÓ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖGo back Japan¡ª¡ÊÆüËÜ¤Ëµ¢¤ì¡ª¡Ë¡×¤Ã¤Æ¶«¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£µÕ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡£¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Åö»þÂçÅýÎÎÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¿Ø±Ä¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»öÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¤¬Íè¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡Ø¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¤Î¥ß¥é¥ó¥ÀÌò¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤´¼«¿È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¼«Á³¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÏÇ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤«¤é¤Î¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤Ç¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Ä¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É°úÂà¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿4Ç¯´Ö¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬²û¤«¤·¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö²û¤«¤·¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤À¡ª¡¡¤¢¤ó¤Ê¹ñ¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ß¥¹¡Êmiss¡Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
»£±Æ¡á»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÀ¾ß· Àé±û¡Ë