「ルーキーなのになんてスイングだ」24歳ルーキーの決勝3ランを米記者が絶賛 山本由伸に11勝目をもたらす“値千金”の衝撃弾
ラッシングが値千金の決勝弾を放った(C)Getty Images
ドジャースが現地時間8月24日、敵地でのパドレス戦に8−2で勝利した。首位攻防3連戦3連敗は阻止し、パドレスと再び同率首位に並ぶと、地区優勝マジック「31」が点灯した。
【動画】24歳のルーキーが衝撃スイング！ラッシングが勝ち越し3ランを放つ
この試合、ドジャースは1点を先制したが、先発の山本由伸が3回、エリアス・ディアスに逆転2ランを浴びてしまう。それでも6回、フレディ・フリーマンが17号同点ソロを放って2−2とすると、7回一死一、二塁の場面でダルトン・ラッシングが3号3ランを放って3点を勝ち越し。
24歳のルーキーによる値千金の一発に、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ラッシングは興奮している。当然のことだ。ルーキーなのになんてスイングだ」と綴り、絶賛した。
これで勢いづいたドジャースは、フリーマンがこの試合2本目となる18号2ランで7−2とリードを広げると、9回には大谷翔平がリーグトップタイの45号ソロでトドメを刺した。
右中間への決勝弾を放ったラッシングは、守っては先発の山本を6回までリードし、右腕に11勝目をプレゼントした。ケガ人続出の中で、新たな力がチームに活力を与えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。