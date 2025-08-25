¡Ö¤¦¤ªºÂ¡ÊµûºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¥ã¥é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½©¤òÀè¼è¤ê¤Ç¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¤ê¡¢È±·Á¤ä¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥Ä¥¤ò¹â¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¡×Àë¸À¤ò¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºþ¿·¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡¢¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤ò¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È´¶À¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢1ÂÐ1¤Ç¡£ËÜ²»¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤½¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
