宮崎あおい、“17年前からガチファン”会いたかった芸人と対面 ネタも完璧披露「ずっと好き」
【モデルプレス＝2025/08/25】女優の宮崎あおい（※「崎」は正式にはたつさき）が、新商品発表イベントに出席。宮崎が“会いたい”と熱望していた芸人が登場し、初対面を果たした。
【写真】宮崎あおいが“会いたい”と熱望した芸人
この日のイベントには、宮崎が「会いたかった人」として、お笑いコンビ・ジョイマンの高木晋哉と池谷和志が登場。宮崎から「会いたい」と指名があったことについて、ジョイマンの2人は「宮崎さんがジョイマンを好きというのは、昔からうちらの中では話題で。でも本当なのかって話をしていました（笑）」と口にし、「サイン会0人事件のときも、営業のお客さん0人のときも、あおいさんが『好き』って言ってくれることが支えになっていました」と告白した。これに宮崎は「よかったです、そんな支えになれていたなんて」と喜びを語った。
また、宮崎はジョイマンの2人がハンバーガーの食レポをしている姿を見て「ちゃんと味を伝えながらも面白くできるのはさすがだなあと」と絶賛。これに高木は「もう死んでもいい（笑）」と感激し、「嬉しいキョンシー！」と自身の持ちネタのポーズを披露した。
ジョイマンを好きになった時期を問われた宮崎は「15、16年前ぐらいからずっと好き」と、ジョイマンがブレイクした2008年頃（17年前）からと明かし、「そんな人いないよ、おかしいよ（笑）」と池谷もツッコミ。高木が「嬉しいキョンシー！」と再びキョンシーポーズをすると、宮崎も一緒にポーズを完璧に披露。「仲間に入れてもらえたみたいで嬉しいです！」と喜んだ。池谷は「裏でもこうやって（ネタ時に高木が踏むステップ）してくれるんですよ、そんな人いないって（笑）」と宮崎のファンぶりを明かしていた。
最後に高木は「この会見で、宮崎さんを題材にしたラップができました」といい、「あおい〜あおい〜必殺技、一本背負い！」とネタを提供。新ネタを最前席で見た宮崎は満面の笑みで手拍子していた。（modelpress編集部）
