安めぐみ、長女のお下がりおもちゃで遊ぶ次女公開「可愛い」「癒やされた」と反響
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの安めぐみが8月24日、オフィシャルブログを更新。カフェでのオフショットや、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんが“うさぎのおもちゃ”と遊ぶ姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】安めぐみの次女、お下がりのおもちゃで遊ぶ姿
この日「日曜日」と題して投稿した安は、「こんにちは 日曜日っ。今日も暑すぎますね」と切り出し、「先日のお仕事終わりのぱちりっ」とマネージャーが撮ってくれたという、アイスカフェラテを手に笑顔を見せるリラックスショットを公開した。
さらに、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんが小さい頃に遊んでいた“スイッチを入れると動くうさぎのおもちゃ”を「可愛いので取ってあって」といい、花柄ワンピースを着た次女がうさぎのぬいぐるみを抱きしめる愛らしい姿とともに「次女にも大活躍 おもちゃでもうさぎさんが好きなようです」とつづった。
また、現在ゲスト出演しているラジオ日本「神津カンナのあんな話こんな話」についても触れ、「来週の31日日曜日9時15分〜が最後です」と告知。最後には「では、皆さん午後も良い時間を過ごせますように」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「うさぎチャンが好きなんですね」「うさぎのおもちゃで遊ぶもかちゃん可愛い」「癒やされた」「冷たくて美味しそうな飲み物ですね」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
