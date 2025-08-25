¡Ö¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡Ê¿åÉÓºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¹þ¤ß¤ËÎÏ¤ò¡£
Êª»ö¤¬Ã£À®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢²ñ¤¦¤Ù¤¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤Ç¤â¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡¤Î»Å¹þ¤ß¤â»Ï¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤ë¡¢³Ø¤Ö¡¢¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÌ¸ý¤Ç¤âÆ°¤¤¤Æ¡£
¥ª¥Õ¤ÏÊÖ¾å¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¼ï¤Þ¤¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¡£
°¦¤È¼Ò¸ò¤Ï¡¢²û¤«¤·¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡£»×¤¤½Ð¥Ç¡¼¥È¤â¡ý¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë±¿µ¤¤ÏÆó½Å»Å³Ý¤±¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)