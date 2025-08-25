¡Ö¤ä¤®ºÂ¡Ê»³ÍÓºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬°é¤Æ¡£
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ä¤®ºÂ¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤·¤Æ´ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£½µ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Êª»ö¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤éÂçÊÑ¤«¤â¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é²þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼é¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¸å²ù¡¢¤Þ¤ÀÂ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢Ìî¿´¤ò±£¤µ¤º¡¢ìÅÍß¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¤â¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
