¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø·°¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬ÀË¤·¤¯¤â¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö°ìÎ®¡ªº£µ¨¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×¤È¥¥ã¥é¥¬¡¼¤¬¾Î»¿
ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢24Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ä¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢PK¼ºÇÔ¤Ê¤É¤â¤¢¤êÌµÇ°¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç»°ãø¤Ï¡¢¤¢¤ï¤ä¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°È¾18Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óGK¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÍý¤ò¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óDF¤¬¸í¤ë¤È»°ãø¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£
»°ãø¤ÏÁê¼ê¤ÎÆ¬¾å¹â¤¯¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÉâ¤«¤»¤ë¡É¥·¥ã¥Ú¥¦¡È¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡ª¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¤³¤Î»î¹ç¤ò¡ØSky Sports¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼¤Ï¡¢¡Ö°ìÎ®¤À¡ª¡Ê¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¡Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Í¡£º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤Î¥´¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×¤ÈÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»°ãø¤Ïº£Ç¯2·î¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×TOP5
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥é¥¬¡¼¤ÏÌ¾Ìç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç»Ë¾å2°Ì¤È¤Ê¤ë737»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£