大型犬は動物病院が好きすぎて、獣医さんのストーカーと化しているそうで…？大型犬と獣医さんたちの愛にあふれた日常が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破しています。

【動画：獣医師が『ストーカー被害』に…？病院で毎日のように繰り広げられる『大型犬のルーティーン』】

毎日のように動物病院に来る大型犬

Instagramアカウント「idea_animal_hospital」に投稿されたのは、「イデア動物病院」のスタッフさんたちと、ゴールデンレトリバー「マーシャル」君の微笑ましい日常です。

マーシャル君はイデア動物病院が大好きで、特に用がなくてもお散歩の途中で立ち寄ることがルーティーンになっているのだとか。この日も、獣医さんが待合室に行こうとドアを開けると、そこにはマーシャル君の姿が。

獣医さんが出てくるのをじっと待っていて、「会いに来たよ」とニコニコしながら迎える姿は、もはやストーカーにしか見えません…！

獣医さんはマーシャル君の「構って」という視線から逃れるために、そっとドアを閉めたのでした。

大好きな獣医さんをストーキング

しかしその後も、マーシャル君のストーカー行為は続きます。獣医さんが検査のために裏に行くと、当たり前のようにマーシャル君もやってきて、ずっと熱い視線を送っていたそう。

しばらくするとマーシャル君の姿が見えなくなったのですが、獣医さんが「まだいるんだろうな」と思いながら待合室に顔を出すと…。

案の定、マーシャル君が「ボクを構いにきてくれたの？」とばかりに笑顔で寄ってきたとか。嬉しそうな姿が、たまらなく可愛いです。

明日も可愛いストーカーが来る予感…！

ついにマーシャル君が受付の中にまで入ってきたので、仕方なくおやつをあげることに。

お目目をキラキラさせて、おやつをパクっと食べるマーシャル君。2個目のおやつをもらう時は「待て」をしながら、「早く食べたいよ～」とあごをガクガクさせていたとか。

そして帰る前に看護師さんもおやつをあげようとすると、「ちょうだい！」と手に触れてアピールしたというマーシャル君。その微笑ましい光景を眺めながら、「明日も来る予感がする」と今後も可愛いストーカーにつきまとわれることを覚悟し、心の中で喜ぶ獣医さんなのでした。

この投稿には「かわいい」「愛されてますね」「病院が好きすぎるｗ」といったコメントが寄せられています。

イデア動物病院で繰り広げられるスタッフさんとワンコたちの日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「idea_animal_hospital」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「idea_animal_hospital」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。