北斗晶の長男、美人妻との顔出しデートショット公開「ジィジとバァバが子守してくれた」「素敵な時間」
タレント・北斗晶さんと元プロレスラーの佐々木健介さんの長男・佐々木健之介さんは8月23日、自身のInstagramを更新。美人な妻とデートしたことを報告し、その写真を公開しました。
【写真】佐々木健之介＆美人妻のデートショット
ファンからは、「凛ちゃんとのデート」「夫婦時間が素敵な時間になって良かったです」「夫婦水入らずも大事だね」「北斗さんや健介さんがいらっしゃるから安心ですね！」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「北斗さんや健介さんがいらっしゃるから安心ですね！」健之介さんは「今日はジィジとバァバが子守してくれたので、劇団四季のミュージカル『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観に行ってきました！」と報告。北斗さんと健介さんに娘を預け、妻の凛さんとデートに出掛けたようです。凛さんと記念に撮影したツーショットを載せています。
家族3人での写真も9日の投稿で「寿々2歳になりました」と、娘が誕生日を迎えたことを報告した健之介さん。「バァバがバースデーディナーを作ってくれました」と紹介し、北斗さん手作りのご飯の前で撮影した家族写真も公開しています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
