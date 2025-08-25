売れ残っていた茶色のわんこを家に迎えたら…？想像していなかったまさかの姿に、感動と驚きが止まりません…！

話題となっている投稿にはたくさんの反響が集まり、「感動で涙」「癒やされた」「素敵な家族に巡り会えて幸せですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：セールで格安だった『売れ残りの茶色い子犬』を飼ったら…もはや別の犬？まさかの『激変した光景』】

茶色のトイプードルをお迎え

TikTokアカウント「mokah0use」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬の『もか』ちゃんとの出会いの物語です。もかちゃんは、ペットショップのセールで格安だったわんこでした。破格の値を付けられていた理由は分かりませんが、先天的な脚のトラブルを持っていたからだと考えられたとか。

なかなか家族が決まらないもかちゃんに胸を痛めた投稿主さんは、もかちゃんを引き取る決意をしたといいます。もかちゃんはブラウンのトイプードルで、ふわふわな毛並みが愛らしいわんこでした。

どんどんカラーチェンジ！？

投稿主さんは、もかちゃんのことを大変可愛がったそうです。そのおかげか、もかちゃんはスクスク成長していました。しかし、成犬に近づくにつれて、投稿主さんは「あること」が気になってきたといいます。

それは、もかちゃんの毛色がどんどん変わっていくこと！初めはブラウンだったもかちゃんですが、耳以外の毛が徐々に明るい色になり、白に近いカラーになったのです。

わんこの中には、成長とともに色が変わる子もいるのだそう。どんな姿に変わっても、可愛いことに変わりはないもかちゃんなのでした♡

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い…」「シルバーベージュかな？」「家族にして頂きありがとう」といったコメントが寄せられています。売れ残ってしまったこともあったけれど、今ではすっかり幸せ者ですね。

もかちゃんの好きなこと

別の日の投稿では、もかちゃんと投稿主さんがスキンシップを取る様子も紹介されています。投稿主さんによると、もかちゃんは脇の下をなでられるのが好きなのだとか。

優しくなでてあげると、なでている方の足がピーンとまっすぐになってしまうといいます。そんな反応が可愛くて、なんども脇の下をなでてしまうという投稿主さん。2人の微笑ましい光景に、見ている方まで癒されてしまいそうです…。

TikTokアカウント「mokah0use」には、他にももかちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。魅力的なもかちゃんをもっと見てみたい方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「mokah0use」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。