¡Ö°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¤µ¤ó¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤¿À¾¥·¥§¥Õ¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤È¹áÀî¿¿»Ê¤Î¤³¤À¤ï¤êÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡ª
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯»Ù¤¨¤¿À¾Ë§¾È¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï»á¤È°ÂÅÄÍýÂç»á¤Ë»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
À¾¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¼´¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¡Ê¸½Ìµ½êÂ°¡Ë¤Ï¡¢¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤ÆüËÜÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ê¿©¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ë¤Þ¤º¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¥Ó¡¼¥Ä¤ÏÉ¬¤º½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡×
°ÂÅÄ»á¤â2008Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬È¾Ã¼¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¤Î»þ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÅ¹°÷¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø¡ÊÊÆ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤È¿åÊ¬¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿æ¤±¡£²¶¤Ï¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹Å¤¤¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤Î¼¡¤Î¤´ÈÓ¤«¤éÊÆ¤¬¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£
À¾¥·¥§¥Õ¤¬2¿Í¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¤¦¤ÊÐ§¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡£
ÆÃ¤Ë¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤ÆÀä»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¤½¤¦¡£
À¾¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ò¤á¤°¤ë¤³¤ó¤ÊÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÆâÅÄ¤µ¤ó¡£Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ú¥Ú¥í¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤È¥µ¥é¥À¡¢¤ª¤«¤º¤ò¿©¤Ù¤Æ¡£Äù¤á¤Ë¤Þ¤¿¥Ú¥Ú¥í¥ó¡£
°ìÈÖº¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹áÀî¤µ¤ó¡£¡Ø¿É¤¯¤Ê¤¤¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅâ¿É»Ò¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ð´Ì¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬À¾¥·¥§¥ÕÎ®¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡£
ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Ï¤½¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤¬¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£°ìÊý¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¸½¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤«¤é¤ÏÆñ¤·¤¤ÃíÊ¸¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ËêÌî»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Ë§¾È¥·¥§¥Õ¤¬¸ì¤ë¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿©»ö¡¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤
ºÇ¸å¤ËÀ¾¥·¥§¥Õ¤¬¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎºî¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡£Êì¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤¬¸ì¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ»á¤Ï¡Ö³¤³°±óÀ¬¤Ç¤´ÈÓ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£