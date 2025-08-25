J1第27節 FC東京0（0-3）4 京都

19:04キックオフ 味の素スタジアム 入場者数 27,591人

前半の早い時間帯に東京が与えた２つのPK（8分と13分）が、勝負を決めた試合だった。特にGKキムスンギのトラップミスをラファエル・エリアスが見逃さずにボールを奪い、反則チャージを誘ったふたつ目のPKは、とりわけ不用意だった。以降は互角の展開が続いたが、ブロックを下げて東京に容易にスペースを与えなかった京都が、落ち着いた守備からさらに追加点を挙げて快勝した。

京都はこれで首位に浮上。しかしJ1は、11試合を残し勝ち点差2の中に6チームがひしめき合う混戦が続いている。目の前の試合を全力で勝ちに行くのはもちろんだが、目先の結果に一喜一憂せず、自分たちのスタイルを冷静に保ち続けたチームがタイトルに到達するのだろう。

一方、敗れた東京ではあるが、攻撃の形も得点機会も作り出せていないわけではなかった。ただ、攻守にわたるトランジションのスピードをあげていかない限り、結果を得るのは難しい。終盤の戦いに向けて、選手たちが同じことを考え、迷いなくプレーができるためのチームコンセプトの再徹底は不可欠である。