½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÁ÷¿®¤«¡ÄµþÅÔ¡¦Í¿¼ÕÌîÄ®Î©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë£²£¹ºÐ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤¬ÂáÊá
¡¡º£Ç¯£¶·î¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê²èÁü¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÍ¿¼ÕÌîÄ®Î©Ãæ³Ø¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÃæ³Ø¹»¶µÍ¡¡¦»þÅÄ¸µÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»þÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢¹áÀî¸©Æâ¤Ë½»¤à½÷»Ò¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤ÎÍç¤Î²èÁü¤ò£Ó£Î£Ó¤ÇÁ÷¿®¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£¸·î£±£´Æü¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤¬ÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢»þÅÄÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿²èÁü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ»þÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£