【ラ・リーガ】マジョルカ 1−1 セルタ（日本時間8月24日／ソン・モイシュ）

【映像】被ファウルの浅野にイエローカードが出された瞬間

今季初の警告は意外な形だった。マジョルカのFW浅野拓磨がファウルを受けた直後に抗議を行うと、レフェリーはイエローカードを提示。これに納得がいかず熱くなる日本代表FWとまったく無感情な主審のコントラストが話題を集めている。

日本時間8月24日にラ・リーガ第2節が行われ、マジョルカの浅野がセルタ戦に先発出場。前半からレフェリーのジャッジにストレスを抱えていた日本代表FWは、0−1と追いかける51分に感情を爆発させた。

開幕戦でヴェダト・ムリキが退場したこともあり、今節の浅野は前線を流動的にプレー。直前まで左サイドに流れていたが、話題のシーンでは定位置の右サイドに戻り、味方選手からのパスを受けようとしていた。

その際、背後から距離を詰めてきたセルタのMFウーゴ・ソテロと接触。倒される形となった浅野がファウルを獲得した。

しかし、ファウルを受けた日本代表FWは、相手選手のカードをアピールすると、これを見た主審は浅野に対してイエローカードを提示。どういうわけか、警告を出されたのはファウルをしたソテロではなく、抗議をした浅野だった。

浅野は、今季初のイエローカードに納得がいかない様子でジェスチャーを交え語気を強めながら抗議するが、審判は無表情で動かず。その場を離れるしかなかった。

レフェリーと浅野の表情のコントラストはABEMAのコメント欄やSNSでも話題となり、ファンからは「浅野バチバチで抗議してる」「ファウルもらった側なのにイエローもらってる」「主審呆然としてる笑」「浅野を見る審判の目こわくて草」と多くの反響が寄せられた。

なお、浅野は68分まで出場。マジョルカは1点のビハインドを追っていた87分に右SBのマテウ・モリーがラ・リーガ初ゴールを記録し、ホームで1−1の引き分けに持ち込んだ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）