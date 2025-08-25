楽曲のコンセプトが魅力的な「オーディション番組出身のアイドル」ランキング！ 2位「NiziU」、1位は？
近年では、オーディション番組を通じてアイドルグループが多く誕生しています。そこで、All About ニュース編集部では8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施しました。
オーディション番組で誕生したグループは、これまで数多くの大ヒット曲を発表してきました。この記事では、「楽曲のコンセプトが魅力的だと思うオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位はNiziUでした。ソニーミュージックとJYPエンターテインメントの合同オーディションプロジェクト『Nizi Project』で結成されたグループです。9人組のグループで、なわとびダンスを披露した『Make you happy』が大ブームに。2020年12月2日にシングル『Step and a step』で日本デビューを果たし、その後も多くの楽曲を発表しています。
NiziUは、ポジティブになれる明るい楽曲をはじめ、激しいガールズクラッシュ系やラブバラードなど、さまざまなジャンルに挑戦。『AlwayS』は、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんが作詞作曲・プロデュースを手掛けた珠玉のバラードで、壮大な世界観を感じさせる楽曲として人気です。
回答者からは、「TikTokとかでも使われるくらい良い曲がいっぱいある」（30代女性／東京都）、「聞いていて楽しくなるような曲が多いため。子ども受けも良かったりするので、一緒に聞くことも多い」（30代男性／京都府）、「伝えたいメッセージを分かりやすく歌詞にしていて表情も引き込まれる」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位はTWICEでした。JYPエンターテインメントとMnetが共同企画したサバイバルオーディション番組『SIXTEEN』を通じて結成。日本人メンバーが3人在籍していることで、日本でも絶大な人気を獲得しています。
世界的に有名なTWICEの魅力は、キャッチーな楽曲とまねしやすいダンスです。代表曲の『TT』は、振り付けのTTダンスがブームとなり大ヒットを記録しました。また、英語曲となる『The Feels』は、中毒性のあるサウンドで世界中でヒット。現在までさまざまなジャンルの楽曲を発表し、そのどれもが印象的な作品となっています。
そんなTWICEは、2025年8月27日にアルバム『ENEMY』を発売予定。どんな作品になるのか、今から注目が集まっています。
回答者からは、「色んなコンセプトがあるけど、ハズレがないイメージ」（20代女性／兵庫県）、「歌詞を聞いているだけで曲に込められた想いが伝わってくる」（30代女性／神奈川県）、「キャッチーな曲が多く、振り付けも特徴的で真似したくなるものが多い」（20代女性／長野県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
2位：NiziU／62票
1位：TWICE／100票
