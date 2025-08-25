¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í»àË´¤ÎÆ»ÆÜËÙ¥Ó¥ë²ÐºÒ¤«¤é°ì½µ´Ö¡¡½Ð²Ð¿ôÊ¬¤ÇÊÉÌÌ¹¹ð¤¬Ç³¤¨¤¿¤«¡Ä·úÃÛ´ð½àË¡¤ÇÊÉÌÌ¹¹ð¤ÏÉÔÇ³ºà¤Î»ÈÍÑ¤¬Äê¤á¤é¤ì¤ë
¡¡¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Î¥Ó¥ë²ÐºÒ¡£½Ð²Ð¿ôÊ¬¸å¤Ë¥Ó¥ëÊÉÌÌ¤Î¹¹ð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é£¸·î£²£µ¤Ç°ì½µ´Ö¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ËÍè¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¡Ê´ôÉì¸©¤Î¾ÃËÉÂâ°÷¡Ë¡Ö»ä¤â²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×
¡¡£¸·î£±£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Î¥Ó¥ë¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Î¾ÃËÉÂâ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀ¾Â¦¥Ó¥ë¤Î£±³¬¤Ç½Ð²Ð¤·¡¢ÊÉÌÌ¹¹ð¤ò¤Ä¤¿¤Ã¤ÆÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìÂ¦¥Ó¥ë¤Ë±ä¾Æ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð²ÐÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤Î¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏÊÉÌÌ¹¹ð¤¬·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¹¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÊÉÌÌ¹¹ð¤ÏÉÔÇ³ºà¤ò»È¤¦¤è¤¦Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç³¤¨¤¿¹¹ð¤Îºà¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£