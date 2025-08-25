¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¡Êê¸ºÂ¡Ë¡×2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯8·î25Æü¡Á8·î31Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Á¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡£
±¿µ¤¤Ï¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡£
Î®¤µ¤ì¡¢Ä¹¤¤Êª¤Ë´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Çã¤ï¤Ê¤¤ã¥À¥á¡© ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡© ¹Ô¤¤¿¤¤¡© ¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤³Ú¤Ë·Þ¹ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï´ÊÃ±¤ËË°¤¤ë¤·¡¢¿Í¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç½ª¤ï¤ê¤¬¤¯¤ë¤â¤Î¡£¥¬¥ó¥³¤µ¡¢µ¤Æñ¤·¤µ¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤´¶¤¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´ã¤ÇÁªÊÌ¤ò¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢âÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë¡¢ºÂÁµÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤Ë¡£
°¦¤Ï¡¢½©¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¡¼¥È¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
