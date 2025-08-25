¡ÖÀî¤Çµû¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×²ÆµÙ¤ß½ª¤ï¤ê2³Ø´ü»Ï¤Þ¤ë¡¡¹Åç¡¦Ê¡»³»Ô
²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤«¤é2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬Ìá¤Ã¤¿Ê¡»³»Ô¤Î°°µÖ¾®³Ø¹»¤Ç¤¹¡£25Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2³Ø´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÃÆ£Áï¹»Ä¹¤Ï¡Ö¼ø¶È¤È²ÈÄí¤Ç¤Î³Ø½¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ùÆ¸
¡Ö¡Ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¡Ë¥ä¥Þ¥á¤Î¤Ä¤«¤ß¼è¤êÂç²ñ¤äÀî¤Çµû¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Q²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ï¡©¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤®¤ê¤®¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
26Æü¤Ï¹Åç»ÔÎ©¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯8·î25ÆüÊüÁ÷¡Û