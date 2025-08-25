¡È¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡É ¸µÅç¸¶»ÔÄ¹ ¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë±Ä¤Þ¤ì¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÂç²ÐºÕÎ®È¯À¸Åö»þ¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆºÒ³²¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬24Æü¡¢Åç¸¶»Ô¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬º×ÃÅ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡¢Åç¸¶»Ô¤Î¹¾Åì»û¡£
24Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿¾â¥±¹¾ ´É°ì¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤é¤¬¾Æ¹á¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅç¸¶»Ô ¶â»Ò ½¡¹° ¾ÃËÉÃÄÄ¹ (64)¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¿¦¤òÁ´¤¦¤·¤Æ»ÔÌ±¤ò¼é¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤µ¤³µ¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¿¦Ì³¤ËÀº¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
22Æü¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾â¥±¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢1980Ç¯¤«¤é12Ç¯´Ö¡¢Åç¸¶»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
1990Ç¯11·î¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤ÎÊ®²Ð¸å¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢¡Ö»³¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄæ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ò¤²¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¡¢¡Ö¤Ò¤²¤Î»ÔÄ¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÇ¤¸å¤ÏºÒ³²¤Î¶µ·±¤òÅÁ¤¨Â³¤±¡¢±ÀÀç³ÙºÒ³²µÇ°´Û¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¹ÃË ½¨Ô¢¤µ¤ó(69)¡Ë
¡Ö(¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬)¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î³§ÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ê¸ÅÀî Åç¸¶»ÔÄ¹¡Ë
¡Öº£¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊºÒ³²¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Îå«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ë¤³¤È¡£¤Þ¤º¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Éá¸³Ù¤ÎºÒ³²¤Î¶µ·±¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾â¥±¹¾ ´É°ì¸µ»ÔÄ¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¡¢25ÆüÀµ¸á¤«¤é¹¾Åì»û¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
