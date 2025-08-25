ÂçÈ¾¤¬ÈóÀµµ¬¤Î¡Ö·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾»Î¡×Àµ¿¦°÷²½¤Ë¸þ¤±¤¿¾òÎã²þÀµ°Æ¡¡»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÀµ¿¦°÷¿ô90¿Í¢ª240¿Í¤Ë
ÂçÈ¾¤¬ÈóÀµµ¬¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Î·§ËÜ»ÔÅÅ¤Î±¿Å¾»Î¤òÀµ¿¦°÷²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾òÎã²þÀµ°Æ¤¬»ÔµÄ²ñ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±¿¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤°·§ËÜ»ÔÅÅ¤Ï¡¢±¿Å¾»Î¤ÎÂçÈ¾¤¬ÈóÀµµ¬¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Ç¡¢ÂÔ¶ø¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àµ¿¦°÷²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àµ¿¦°÷¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¿¦°÷Äê¿ô¾òÎã¤ò²þÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ÔÂ¦¤Ï9·îÄêÎã»ÔµÄ²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þÀµ°Æ¤Ï¡¢Àµ¿¦°÷¤ò¸½ºß¤Î90¿Í¤«¤é240¿Í¤ËÁý¤ä¤¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢±¿Å¾»Î¤ä¼Ö¾¸¤Ê¤É¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç5Ç¯¤Î¡ÖÇ¤´üÉÕ¤¡×¤Ç¡¢»Ô¤Ï»Ô¸òÄÌ¶É¤¬¾Íè¡¢¾å²¼Ê¬Î¥²½¤·¤¿»þ¤Ë²þ¤á¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£