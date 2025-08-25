「寿命に対して耐用年数が…」→永久歯への不満に14万いいね「まじでこれ」「眼も同じ」【ママリ】

40歳くらいで永久歯が生え変わらないだろうか？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、櫛 海月(@kusikurage)さんの永久歯についての投稿です。乳歯が抜け落ち永久歯に生え変わる際に「これからは歯を大事にしないとダメよ」と、言われた経験はありませんか？櫛海月さんは「永久歯、寿命に対して耐用年数が短過ぎる」と投稿し、反響が寄せられました。永久歯への言われてみれば…な不満に共感するはず。

乳歯が抜け落ち永久歯に生え変わる際に「これからは歯を大事にしないとダメよ」と、言われた経験はありませんか？もう生えてこないからね、虫歯にならないようにね、とよく言われたものです。





投稿者・櫛 海月(@kusikurage)さんは「永久歯、寿命に対して耐用年数が短過ぎる」と投稿し、反響が寄せられました。永久歯への言われてみれば…な不満に共感するはず。改めて歯を大切にしようと、気が引き締まるきっかけにもなりました。

永久歯、寿命に対して耐用年数が短過ぎるので、40歳くらいでver.2が生えてくるように進化してもらいたい。

「40歳くらいでver.2が生えてくるように進化してもらいたい」と話す櫛海月さん。小学生くらいには全て永久歯になったとして、そこから60年も70年も使い続けるのはかなり難しいですよね。「永久」というからには、最後まで元気でいてほしい！と思ってしまいます。毎日のケアが大事なんですよね。



この投稿には「虫歯になったら自動的に生え変わって欲しい」「永久歯の任務長過ぎない？」といった、共感のコメントが寄せられていました。昔に比べ寿命が延びている今、歯だけでなく眼なども健康寿命が延ばしたいですね。歯の健康について考えさせられた、興味深い投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）