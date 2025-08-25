Âç±«ÈïºÒ¼Ô¤Ë½»¤Þ¤¤¤Î»Ù±ç¡¡·§ËÜ»Ô¤Ç»Ô±Ä½»Âð¤Î°ì»þÄó¶¡»Ï¤Þ¤ë¡¡
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢8·î10Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Ô±Ä½»Âð¤Î°ì»þÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
8·î25Æü10»þ¤Ë¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢3À¤ÂÓ¤¬ÃêÁª¤Ç¿½¤·¹þ¤ß½ç¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç±«¤Ç½»Âð¤¬Á´²õ¡¢Âçµ¬ÌÏÈ¾²õ¡¢Ãæµ¬ÌÏÈ¾²õ¡¢È¾²õ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ç¤¹¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤ËÍè¤¿¿Í¡Ö²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¯¤ËÌ¼¤¬1¿Í½»¤Þ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ìë¤À¤±¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡×
¿½¤·¹þ¤ß¤ËÍè¤¿¿Í¡Ö2³¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï2³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ëµ§¤ê¤Þ¤¹¡¢ÃêÁª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×
»Ô±Ä½»Âð35¸Í¤ÎÃæ¤«¤éÉô²°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÆþµïÆü¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤äÉß¶â¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¹¿·¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÄ¹¤Ç1Ç¯´Ö¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþµï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£